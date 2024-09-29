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Bursa'da Ziynet Eşyası Hırsızı Yakalandı

Bursa'da Ziynet Eşyası Hırsızı Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 255 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen R.Z. isimli zanlı gözaltına alındı. Evden çalınan eşyalar arasında altın bilezikler, pırlanta yüzükler ve koleksiyon paraları da bulunuyor.

Bursa'da bir evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki bir evden 255 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve balkondan giren şüphelinin R.Z. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan zanlının çantasında yapılan aramalarda, evden çalındığı belirlenen 9 altın bilezik, altın kolye, 6 pırlanta yüzük, 12 küpe, 89 koleksiyon değeri olan madeni para, 2 kol saati, bir yonca altın, çeyrek altın ile su altı kamerası, şarjlı matkap ve tıraş makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, çalıntı eşyaları sahibine teslim etti.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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