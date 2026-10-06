Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

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BURSA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa- İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 16 BTY 497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağın yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı