Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Bursa'da Yasa Dışı Egzotik Hayvanlar Koruma Altına Alındı

Bursa'da Yasa Dışı Egzotik Hayvanlar Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı olarak bulundurulan egzotik hayvanlar yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın DKMP ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde kaçak hayvan ticareti ile ilgili yaptığı çalışmalarda, çeşitli egzotik yılan ve kertenkele türlerine el koydu. Ele geçirilen hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, hayvanları barındıran şüphelilere 472 bin lira idari ceza uygulandı.

Bursa'da yasa dışı şekilde bulundurulan egzotik hayvanlar koruma altına alındı.

Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Mudanya ilçelerinde egzotik türde hayvanların bulundurulduğunu belirledi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği ile Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığından çıkarılan arama kararlarının ardından, Bursa DKMP Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yıldırım'daki adreste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında yetişkin boa yılanı ile 7 hognose (domuz burunlu) cinsi yılan yavrusu ele geçirildi.

Mudanya'daki adreste ise 10'u yavru 26 Afrika gekosu (kertenkele) ile 6 yumurtaya el konuldu.

Hayvanlar, daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Söz konusu hayvanları barındıran şüphelilere ise 472 bin lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.