Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve ilgili banka yazışmalarından yola çıkarak belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Toplam 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 lira tutarında işlem hacmi bulunan, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yöneten ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen 31 şüpheli operasyonla yakalandı.

Zanlıların bahis yönetim merkezi olarak kullandığı "ofis" olarak tabir edilen 2 bahis merkezinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale, 2 ruhsatsız tabancaya ve 18 tabanca fişeğine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Mayıs ayında kar sürprizi! İki kentte göz gözü görmüyor
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Dev projede sona doğru! Seyahat süresi 2 saatin altına inecek