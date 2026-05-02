Osmangazi’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 2 kilo 355 gram esrar ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu bir şüpheliyi takibe aldı. Çalışmanın ardından şüphelinin ikametine yönelik arama kararı çıkarıldı. Adreste yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram kubar esrar, 10 kök skunk bitkisi, 7 kapsül sentetik ecza, 7 fişek halinde satışa hazır 10 gram kubar esrar, 1 adet sıvı likit esrar, 2 adet aktif iklimlendirme sistemi, 1 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı