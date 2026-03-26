Gemlik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 104 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Polis operasyonlarda 4 kilogram 220 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, 1 kilogram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bu kapsamda Engürücük Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulan fan, aydınlatma, sulama, ısıtma ve nem ölçüm sistemlerinden oluşan özel düzenek bulundu.

Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.