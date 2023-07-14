Bursa'da Üst Geçide Çarpan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir üst geçidin ayaklarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.