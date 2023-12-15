Bursa'da trafikte saldırıya 4 tutuklama

Bursa'da, Mesut Y. ile Nurullah D.'ye trafikte taş ve sopalarla saldıran 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 TUTUKLAMA

Bursa'da, Mesut Y. ile Nurullah D.'ye trafikte taş ve sopalarla saldıran 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet İNAN/ BURSA,