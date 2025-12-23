Haberler

Bursa'da asayiş denetimi; aranan kişi yakalandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolleri ve iş yerleri denetimlerinde aranan bir kişi yakalandı, kumar oynatılan bir iş yerine adli işlem yapıldı. Denetimlerde 182 araç kontrol edilirken, birçok iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

BURSA'da polis ekiplerince trafik kontrolleri ile iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan 1 kişi yakalanırken, kumar oynatılan bir iş yerine adli işlem yapıldı.

Bursa'da polis ekiplerince 3 ilçede denetim gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan denetimlerde, 182 araç kontrol edildi, 254 kişinin Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgusu yapıldı. Denetim sırasında aranan bir kişi yakalandı. Osmangazi ilçesinde 5 noktada yapılan bir diğer denetim ise 78 araç ve 214 kişi kontrolden geçirildi.

İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen kumar denetiminde 10 iş yeri denetlendi. Bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek sorumlusu hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayanlara idari ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca bir iş yerinin 4207 sayılı Kanun'a muhalefet ettiği belirlenirken, 2 iş yerinin ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız iş yerlerinden biri zabıta ekiplerince mühürlendi. İş yerlerine yönelik denetimlerde ise 225 kişinin sorgulaması yapıldı.

Osmangazi'de Ahlak Büro amirliği ekiplerince yapılan umuma açık 5 iş yeri denetlenirken, 149 kişinin sorgulaması yapıldı. Bu kontroller sırasında 2 iş yerinde çalışan 3 kişinin SGK kaydının bulunmadığı tespit edildi. Polisin kent genelindeki denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

