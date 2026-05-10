Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosikletin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Eda K. idaresindeki otomobil elektrik direğine çarparak devrildi, motosiklet de düşen direğe çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eda K. (23) idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet de devrilen elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada, Eda K. ve yanındaki Nida G.U. (18) ile motosiklet sürücüsü Berkan E.P. ve arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E. (35) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Eda K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
