Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası Tamamlandı

Güncelleme:
Bursa'da SMA Tip 1 hastası 6 aylık bebek Çağan Ata için düzenlenen yardım kampanyası sona erdi. Kampanya dolayısıyla yapılan etkinlikte balonlar uçuruldu ve çift, zorlu sürecin ardından mutluluklarını paylaştı.

Bursa'da yaşayan Ahmet Miraç ve Aleyna Taran çiftinin SMA Tip 1 hastası 6 aylık bebekleri Çağan Ata için yürütülen yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanyanın bitişi dolayısıyla Osmangazi ilçesindeki Hüdavendigar Kent Parkı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte pasta kesilmesinin ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Anne Aleyna Taran, gazetecilere, 145 günlük zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Çağan Ata için Bursa'dan, şehir dışından ve yurt dışından birçok misafirin bir araya geldiğini anlatan Taran, balonları uçurduklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Baba Ahmet Miraç Taran da tarif edilemez duygular hissettiğini belirterek, "Şu an 145 günlük zorlu bir mücadelenin zaferini kutluyoruz. Darısı tüm diğer evlatlarımızın başına. İnşallah onlar da bugünü yaşarlar. Biz Bursa'ya, Bursaspor'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar." dedi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
