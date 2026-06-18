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Bursa'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki bariyerleri aşıp dere yatağına düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç vinçle çıkarıldı.

Bursa'da, refüjdeki bariyerleri aşıp dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 16 TG 830 plakalı otomobilin sürücüsü Talha G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerleri aşıp dere yatağına düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tedaviyi kabul etmeyen Talha G, kaza yerine gelen yakınları tarafından özel araçla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Dere yatağındaki araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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