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Bursa'da ot yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa'da ot yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Bursa'nın Kestel ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

Bursa-Ankara kara yolunda Ümitalan Rampası mevkisindeki otluk alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi ve ormana sıçramaması için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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