Bursa'da Orman Yangınına 2 Helikopterle Müdahale Ediliyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalarda 2 helikopter de kullanılıyor.
2 HELİKOPTER DE KULLANILIYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 25 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Çalışmalarda 2 helikopter de kullanılıyor.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),