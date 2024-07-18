Bursa'da Orman Yangınına 2 Helikopterle Müdahale Ediliyor

2 HELİKOPTER DE KULLANILIYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 25 araç ve 80 personelle müdahale ediliyor. Çalışmalarda 2 helikopter de kullanılıyor.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),