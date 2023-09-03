BURSA'DA ORMAN YANGINI (4)
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterler ile havadan sürerken, 132 araç ve 420 personel de karadan çalışmalarını devam ettiriyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterler ile havadan sürerken, 132 araç ve 420 personel de karadan çalışmalarını devam ettiriyor. )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel