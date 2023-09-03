BURSA'DA ORMAN YANGINI (4)

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterler ile havadan sürerken, 132 araç ve 420 personel de karadan çalışmalarını devam ettiriyor.