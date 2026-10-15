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Bursa'da olumsuz hava koşullarına karşı 1000'i aşkın personel ve araç görevlendirildi

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Bursa'da olumsuz hava koşullarına karşı 1000'i aşkın personel ve araç görevlendirildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı 1134 personel ve 439 araçla önlem aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı 1134 personel ve 439 araçla önlem aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı.

Olası sel, su baskını ve taşkınlara karşı Yol Bakım, Tarım Peyzaj AŞ, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve Zabıta dairelerinin ekipleri, kent genelindeki kritik noktalarda hazır bekletiliyor.

Çalışmalar kapsamında Yol Bakım'da 350, Tarım Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler'de 458, İtfaiye'de 134, BUSKİ'de 130, Zabıta'da 38, çağrı merkezlerinde 16 ve Sahil Planlama'da 8 personel görev yapıyor.

Yağışlara müdahale için Tarım Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler'de 164, Yol Bakım'da 118, BUSKİ'de 100, İtfaiye'de 44 ve Zabıta'da 13 araç hazır bulunduruluyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da meteorolojik gelişmeleri ve kent genelindeki son durumu takip etti. Ardından BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İhsaniye İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret eden Biba, ekiplerden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Belediye ekipleri, yağış öncesinde belirlenen bölgelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlar su ve kanalizasyonla ilgili ihbarları için BUSKİ Alo 185, diğer talepleri için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayabilecek.

Kaynak: AA
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