Bursa'da Lodos Nedeniyle Teleferik Seferleri Durduruldu

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Bursa'da gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos nedeniyle, Uludağ'a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı. Bursa Teleferik İşletmesi'nin sayfasından paylaşılan duyuruda, "Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır" denildi. Öte yandan Osmangazi ilçesinde de şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacının dalı yola devrildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,