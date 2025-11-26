Bursa'da Lastiğin Patlaması Sonucu Otomobil Şarampole Yuvarlandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Asiye W. (52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.