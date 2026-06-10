Haberler

Bursa'da 3 araca ve bariyere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Bursa'da 3 araca ve bariyere çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kontrolden çıkan kamyon, iki kamyon ve bir hafif ticari araca çarptıktan sonra bariyere vurdu. Sürücü araçtan savrularak hayatını kaybetti.

Bursa'da, kontrolden çıkıp 3 araca ve bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AZB 606 plakalı kamyon kontrolden çıkıp 10 TA 508 plakalı kamyona, 16 ATD 205 plakalı hafif ticari araca, ardından da 35 BRG 049 plakalı kamyona çarptı.

Kamyon yol kenarındaki bariyere çarparak dururken sürücü araçtan savrulup yola düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kamyon sürücüsünün cenazesi, kimliği ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araçlarda ise hasar oluştu.

Kaynak: AA / Semih Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Yolda yürürken hiç olmayacak şey başına geldi

Yolda yürürken hastanelik oldu
Avrasya Tüneli'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Avrasya Tüneli'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Trump ailesinin kripto kazancı dudak uçuklattı! Dünya bu analizi konuşuyor

Trump'ın kripto hamlesi yatırımcıları nasıl etkiledi?
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu