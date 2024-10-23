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Bursa'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz

Bursa'da Kız Çocuğuna Cinsel Taciz
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Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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