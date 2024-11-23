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Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Başladı

Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Başladı
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İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen çalıştayda, Bursa'nın kentsel dönüşüm yol haritası ve deprem riskleri ele alındı. Prof. Dr. Aydınoğlu, verilerin toplanması ve mikro bölgeleme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesince kentsel dönüşüm yol haritasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Çalıştayı" başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki çalıştayın açılışında, kentlerin gelişmesinin kaçınılmaz olarak büyük şehircilik problemlerini doğurduğunu söyledi.

"İstanbul Deprem Master Planı"nın hazırlanmasıyla başlayan, daha sonra bu şehir için deprem kayıplarının tahminiyle ilgili devam eden çalışmaların birkaç aşamada sürdüğünü belirten Aydınoğlu, Bursa'da bu konuda öncelikle nitelikli envanter çalışması yapılması gerektiğini anlattı.

Binaların malzemesi, ne zaman yapıldığı ve kat sayısına dair bilgilerin toplanmasıyla bile faydalı çalışmalar yapılabileceğini dile getiren Aydınoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir veri edinme çabasının Bursa için rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Bugünün teknolojisi, artık buna izin veriyor. Bu veri tabanı oluşturulduktan sonra sınıflandırılan binaların deprem hasar riskleri oldukça rasyonel ve basit yöntemlerle tahmin edilmeye çalışılıyor. Hasar görebilirlik eğrileri veya kırılganlık eğrileri dediğimiz araçlardan yararlanıyoruz. Bu bir tahmin, yüzde 100 kesin değil ama ileriye yönelik olarak yapılacak çalışmalarda bir altlık oluşturması bakımından çok değerli. Bu ön çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Bursa Ovası gibi derin alüvyon üzerinde oturan bir yapılaşmada, bu zeminin etkisinin hayati ve birinci derecede önemli olduğunu vurgulayan Aydınoğlu, bu nedenle öncelikle mikro bölgeleme çalışmasının yapılması gerektiğini bildirdi.

"Kentsel dönüşümü nasıl yapacağız?" sorusunun önemine işaret eden Aydınoğlu, bunun "yerinde tekil çözüm" veya "toplu çözüm" olarak iki alternatifinin bulunduğunu belirtti.

Toplu çözümden yana olduğunu ifade eden Aydınoğlu, bunun "yıkıp yeniden yaparken sosyal planlamanın devreye girmesi" anlamına geldiğini aktardı.

Kentsel dönüşümde binaların yanında altyapının da düşünülmesi gerektiğini kaydeden Aydınoğlu, "Kentsel altyapı, kentsel deprem kayıplarının önemli bir birimini oluşturur. Deprem anında hele Bursa gibi zemini sağlam olmayan bir ortamda su dağıtım sistemi, kanalizasyon sisteminin büyük hasar görmesi olasıdır." dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Programda, çalıştaya katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'na İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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