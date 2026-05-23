Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' kaçan kurbanlıklara geçit vermeyecek

Güncelleme:
Bursa Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan veya agresifleşen hayvanları sakinleştirip sahiplerine teslim etmek için veteriner hekim ve 8 personelden oluşan özel bir 'kurban yakalama timi' kurdu. Tim, 'tüf tüf' adı verilen borularla sakinleştirici iğne fırlatacak.

'UYANMALARI UZUN SÜRMÜYOR'

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor" dedi.

Haber - kamera: Yiğithan HÜYÜK- Barış YILMAZ/ BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
