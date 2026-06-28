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Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü

Bursa'da İstinat Duvarı Çöktü
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Bursa Nilüfer'de yapımı devam eden bir inşaatın yanındaki sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da yapımı devam eden bir inşaatın bitişiğindeki sitenin istinat duvarı gürültüyle çöktü. Olay, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Eğridere Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaat çalışmasının hemen yanında bulunan sitenin istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri ise olası ikinci bir çökme riskine karşı bölgede ve inşaat alanında inceleme yaptı. Bazı kişiler, olası tehlikeye karşı araçlarını güvenli alanlara çekti.

İnşaat duvarının çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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