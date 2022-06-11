Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Şenol Poyraz - Güncel
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Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

İznik- Orhangazi kara yolunda bulunan Zeytin Hali'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

AA / Şenol Poyraz - Güncel

Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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