Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu. Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu. İznik- Orhangazi kara yolunda bulunan Zeytin Hali'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, iş yerinde hasar meydana geldi. AA / Şenol Poyraz - Güncel Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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