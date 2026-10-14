Bursa'da "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bursa'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik olarak "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı düzenledi.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinesinde ve Bursa Valiliği ev sahipliğinde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında, kamu iletişimi tüm yönleriyle ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, programda yaptığı konuşmada, iletişimi yalnızca bilgiyi aktarmak, bir duyuruyu kamuoyuyla paylaşmak olarak değil, devlet ile vatandaş arasında bağın güçlendirilmesi, doğru bilginin toplumla buluşturulması, ülkenin ulusal ve uluslararası alanda doğru anlaşılmasına katkı sunulması açısından önemli bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini söyledi.

Teknolojiyle birlikte yalnızca iletişim araçlarının değil, anlamın, etkinin, stratejinin, öneminin de köklü biçimde değiştiği bir dönemin yaşandığını belirten Şahin, "Artık iletişimin yalnızca haberlerden, televizyon yayıncılığından, gazeteden ve sosyal platformlardan oluştuğunu söyleyemiyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yapay zeka modellerinin konuşulduğu, buralarda algoritmaların geliştirildiği ve birilerinin veya hakim güçlerin söylemlerini besleyen, onların ifadelerini öne çıkaran, onların anlayışını benimsetmeye çalışan bir yaklaşımda da mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." ifadesini hatırlatarak, bu ifadeden sonra dünyanın başkalaşmaya ve uyanmaya başladığını dile getirdi.

Gazze konusunda Türkiye'nin hassasiyetini ortaya koyan söylemlerin, BM başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında fark edilir, hissedilir ve içselleştirilir hale geldiğini aktaran Şahin, "Orada yaşanan soykırımı ilk dile getirdiğimizde bunun dünya ölçeğinde tepkiye yol açacağını tahmin etmeyenler, bunlarla mücadele etmek adına farklı metotlar sergileyenler, bugün doğrunun ve hakikatin ortaya çıkmasında ne kadar başarılı olduğumuzu, ne kadar doğru bir söylemin tarafı olduğumuzu bir kez daha müşahede ediyorlar." ifadesini kullandı.

"İletişimin hakikat üzerinden kurgulanması"

Şahin, iletişim alanında rekabetin yalnızca içerik üretimi üzerinden değil, anlamın ve gündemin şekillendirilmesi üzerinden de yürütüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle kriz dönemlerinde bir haber, manipülatif bir görüntü veya kasıtlı üretilmiş bir içerik, çok kısa sürede toplumsal endişeye dönüşebiliyor. Hatta öyle bir hal alıyor ki maalesef bizim 'infodemi' diye ifade ettiğimiz, doğru ile yanlışı ayırt edemeyecek kadar çok fazla içerik ve görüntü paylaşılıyor ve doğruyu bulmakta zorlanıyoruz. Ne yazık ki bu yoğun bilgi akışını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan, içerikleri provokasyon amacıyla kullanan ve manipülasyon yoluyla toplumsal hassasiyetlerden menfaat elde etmeyi hedefleyen aktörlerle de karşılaşıyoruz. Bu nedenle özellikle kriz dönemlerinde, bilginin yalnızca hızla yayılması değil, doğruluğunun teyit edilmesi ve sorumlu bir iletişim anlayışıyla kamuoyuna aktarılması büyük önem taşıyor."

Burada iletişimin hakikat üzerinden kurgulanmasının önem kazandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı olarak, hakikatin ortaya çıkarılması, doğru bilgiyle buluşulması ve bu bilginin bireyler ile tüm muhataplarımız tarafından kolaylıkla erişilebilir hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu çabamız kimi zaman yanlış haberlerin düzeltilmesi, kimi zaman toplumsal güvenin korunması, kimi zaman da kamu düzeninin güçlendirilmesi şeklinde tezahür ediyor. Ancak bütün bu çalışmalarımızın temelinde, doğru ve güvenilir bilgiye erişimin güvence altına alınması ve hakikatin sağlıklı bir biçimde kamuoyuna ulaştırılması hedefi yer alıyor."

Şahin, İletişim Başkanlığı olarak, birçok bilgilendirme ve afet haberciliğine ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını, sosyal medya rehberi hazırladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) çalışmalarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Dünyada eşi benzeri olmayan, vatandaşın yönetime bu kadar hızlı, bu kadar etkin katıldığı bir yöntem ve bir yaklaşım ortaya konuldu. Bugün CİMER olarak bildiğiniz, toplumun her konuda, her kesimin devletine anında ulaştığı bir mekanizma oluştu. Bu mekanizmayla kişinin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, gerekli süre içinde, doğru bilgiye ulaştığı bir yöntem, halen süre geliyor ve bu sistem, çok iyi ve vatandaşımızın da yüksek memnuniyetiyle devam ediyor. Çok büyük bir çalışma. Vatandaşla devlet arasındaki gönül köprüsünü kurduğunuz andan itibaren kamu görevlilerinin, devletin yaptığı veya uyguladığı icraatların tamamını kapsayacak her konuda, vatandaşın yönetime katıldığı çok kıymetli bir platform."

Şahin, eğitim programının içeriğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Program boyunca kurumsal itibar yönetimi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, dezenformasyonla mücadele, sosyal medya kullanımı, yapay zeka destekli araştırma ile ilgili başlıklarda sunumlar gerçekleştirecek. Bu eğitimlerin kamu iletişimine ilişkin farkındalığınızı artıracağını, kurumlardaki uygulamalara katkı sağlayacağını ve devletimizdeki söylem birliğinde tutarlı bir yaklaşım ortaya konulacağına dair inancımız, tam."

Program, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk ve Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un da konuşmalarının ardından "Dezenformasyonun İletişim Boyutu: Algı, Manipülasyon ve Etki" konulu eğitimle devam etti.

Kaynak: AA