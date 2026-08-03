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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaynarca Mahallesinde, plakası henüz öğrenilemeyen Muhammet Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Murat B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Muhammet Ö. ve Yunus K. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu, diğer araçtaki Alaatin U, Yusuf U. ile sürücü Adem Murat B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yunus K'nın eşi ve çocuklarından birinin müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Yaralılardan Muhammet Ö. ve Yunus K'nin jandarma personeli olduğu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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