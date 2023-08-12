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Bursa'da Hırsız Ayakkabı Çaldı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önünde duran ayakkabının önce numarasına baktı, daha sonra çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa'da ayakkabı hırsızı önce ayakkabı numarasına baktı, sonra çaldı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önünde duran ayakkabının önce numarasına baktı, daha sonra çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 05.20 sıralarında, Kestel ilçesi Yenimahalle Uludağ Caddesi üzerindeki Emirşah apartmanında meydana geldi. Rahat tavırları ile apartmana giren hırsız, daire önünde duran ayakkabıların önce numarasına daha sonra kalitesine bakarak çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Güncel

Kestel Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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