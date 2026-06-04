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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, tesiste zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm tesisinde zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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