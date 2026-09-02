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Bursa'da Fabrika Yangını: 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Fabrika Yangını: 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma faaliyetleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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