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Bursa'da çıkan ev yangınında anne, baba ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

Bursa'da çıkan ev yangınında anne, baba ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi'ndeki 4 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan anne, baba ve 3 çocuğu yoğun dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
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