Psikolojik Sorunları Olan İsmail S., Annesini ve Kendini Bıçakladı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., annesini ve ardından kendini bıçakladı. Polise direnen şüpheli ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

1) ÖNCE ANNESİNİ ARDINDAN KENDİNİ BIÇAKLADI

BURSA'da, iddiaya göre psikolojik sorunları olan İsmail S., annesi Ayşe S.'yi ve kendisini bıçakladı. Yaralı anne ve polis ekiplerine elindeki bıçakla direnen İsmail S., ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., evde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek annesi Ayşe S.'yi, ardından kendini bıçakladı. Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail S., olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla direndi. Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Ayşe S. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, İsmail S. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
