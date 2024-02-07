Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Emircan T. göğsünden ve karnından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.