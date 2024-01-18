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Bursa'da Borç Tartışması Kanlı Bitti: Kardeşini Öldürdü

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Bursa'da borç meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren bir kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olayın geçmişte aile içinde yaşanan bir cinayetle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

BURSA'da babasının amcasını öldürdüğü tarlada borç meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi Şaban Kurt'u (55) öldüren Selami Kurt (61) için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Olay, geçen yıl eylül ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, iddiaya göre borçları nedeniyle tefeciden para aldı. Kurt, tefeci ile borç para aldığı arkadaşlarına kardeşi Şaban Kurt'un cep telefon numarasını da verdi. Diğer yandan Selami Kurt, tefeciye ödemek için kardeşi Şaban Kurt'tan borç aldı. Ancak kardeşine olan borcunu da geri ödemedi. Kardeşinin kendisini arayarak alacağını istemesinden rahatsız olan Selami Kurt yine iddiaya göre, akrabalarına "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Ne yapmak istiyor, anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban'ı vuracağım" dedi.

KARDEŞİ İLE TARLADA KARŞILAŞTI

Kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralanan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp, jandarmaya götür" dedi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Selami Kurt'un ifadesinde, "Şaban'ın elinde tüfek vardı. Eğer ben onu vurmasaydım, o beni vuracaktı pişmanım" dediği öğrenildi.

'BANA ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TÜFEĞİ ATEŞLEDİM'

Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanırken, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Selami Kurt'un, iddianamede yer verilen ifadesinde, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğini belirterek, "Kardeşim Şaban Kurt, beni telefonundan arayıp, 15-20 defa öldürmekle tehdit etti. Beni eve çağırdı. Beni aradığı sırada alkollü olduğunu fark ettim. Beni aynı günün akşamı yeniden arayıp, kendime ait olan bahçeye çağırdı ve gittim. Bir süre sonra arabası ile yanıma elinde tüfekle geldiğini gördüm. Tüfeği bana doğrultmamıştı. Fakat doğrultmak üzereyken ben de yanımda bulunan av tüfeğini arabadan çıkardım. Tüfeği, yabani hayvanlar bahçemde bulunan ağaçlara zarar verdiği için tedbir amacı ile taşıyorum. Kardeşim Şaban ile önce tartışmaya başladık. O an tüfekle bana zarar vereceğini düşünerek, tüfeği ateşledim. Pişmanım, amacım kardeşimi öldürmek değildi" dedi.

Öte yandan Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un 30 yıl önce işitme ve konuşma engelli kardeşi Nurullah Kurt'u, aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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