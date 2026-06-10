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Bursa'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı

Bursa'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kötü koku ve haşere ihbarı üzerine girilen bir evden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı. Ekipler, temizlik çalışmalarının ardından çevredeki sorunu giderdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi sakinleri, bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapılarak, kötü koku sorunu giderildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
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