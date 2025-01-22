Bursa'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Yangın Çıkarttı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil, yandı.
S.Ş. idaresindeki 19 UD 685 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolu Canbalı Köprüsü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin LPG tankının patlama ihtimaline karşı çevre güvenliği alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.