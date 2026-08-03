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Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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