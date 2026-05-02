Haberler

Bursa'da avukatın öldürüldüğü, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesi, ablasının da yaralanmasına ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 29 Nisan'da 16 AGB 45 plakalı araçtan ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe'nin (28) öldüğü, ablası Elif Çalışkan'ın (40) yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı Ç. "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", A.Ç. ve E.Ü "suça azmettirme", S.S. "suçluya yardım etme", H.S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, V.A. ile F.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Elif Çalışkan'ın ise özel bir hastaneye sevk edilmiş, tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

