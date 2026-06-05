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Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden bastıran dolu, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, su birikintileri oluştu. Vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, düşen Türk bayraklarını kaldıranlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak ile kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yenişehir ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak ile kuvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kökünden kopan bir ağaç devrilirken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altlarına sığındı. Dolu nedeniyle düşen Türk bayraklarını gören bazı kişilerin bayrakları yerden kaldırdığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Mine AK-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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