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Bursa'da 3 Gündür Kayıp Olan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Bursa'nın Keles ilçesinde, evinden 3 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Mehmet Ferik için arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine ekipler bölgeye intikal etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Kıranışıklar Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Mehmet Ferik'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Ferik'in bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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