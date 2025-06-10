Bursa'da 23 Tarım İşçisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kırsal Çayırlı Mahallesi'nde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 23 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Çayırlı Mahallesi'nde, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 23 tarım işçisi, Yenişehir ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel