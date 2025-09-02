Bursa Barosu'ndan Seçim Hakimlerine Destek Açıklaması

(ANKARA) - Bursa Barosu, "Seçim hakimlerinin ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev ve yetkisinde olan konularda, asliye hukuk mahkemelerinin görev sınırları dışına çıkarak kararlar vermesinin hukuk ve seçim güvenliğini ortadan kaldıran, Anayasa'ya ve hukuka tamamen aykırı ve yok hükmünde olduğunu" bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasi partilerin karar ve yürütme organ seçimlerinin il ve ilçe seçim kurulları gözetiminde ve denetiminde yapılacağının düzenlendiği anımsatıldı.

Aynı kanunda bu seçimlere ilişkin belirtilen süreler içinde yapılacak itirazlar üzerine, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline ancak seçim hakimlerince karar verilebileceği ve seçimlerin en geç iki ay içinde yenilenebileceği hükmü bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı kanunun 112. maddesine göre ilgili seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin iddia ve itirazlar da yine seçim hakimlerince incelecek ve sonuç olarak seçimlerin iptaline ve yenilenmesine yalnızca seçim hakimleri tarafından karar verilebilecektir.

Tüm bu mevzuat karşısında, münhasıran seçim hakimlerinin ve YSK'nın görev ve yetkisinde olan konularda, asliye hukuk mahkemelerinin görev sınırları dışına çıkarak kararlar vermesi, hukuk ve seçim güvenliğini ortadan kaldıran, Anayasa'ya ve hukuka tamamen aykırı ve yok hükmünde olan kararlardır. Şeklen varmış gibi gözüken aslında yok hükmünde olan kararlara karşı da sorumluluk makamında olanlarca 'itiraz yolu açık' şeklinde açıklama yapılması da hukuki vahameti daha da arttırmakta, yine ve yeniden anayasal demokratik hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaktadır.

Bursa Barosu olarak siyasallaşmış ve hukuken yok hükmündeki kararların ve uygulamaların tam karşısında durarak anayasal demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi bir kere daha kamuoyuna ilan ederiz."