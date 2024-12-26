Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı Sonrası Lokma Etkinliği Düzenlendi
Türk Büro-Sen Bursa Adliye Şubesince, Bursa Adliyesindeki silahlı saldırı nedeniyle lokma döktürüldü. Etkinlikte Türk Büro-Sen Adliye Şube Başkanı Dilşad Derya Peker, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek tüm yargı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türk Büro-Sen Bursa Adliye Şubesince, Bursa Adliyesindeki silahlı saldırı nedeniyle lokma döktürüldü.
Adliye bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Türk Büro-Sen Adliye Şube Başkanı Dilşad Derya Peker, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Tüm yargı camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir daha böyle elim bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.
Etkinliğe, personel ve vatandaş ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel