Büro Memur-Sen, NVİ personelinin taleplerini İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'a iletti

(ANKARA) - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kızıl ve Cemal Üstün ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Görüşmede Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin çalışma koşulları ve çeşitli talepleri gündeme getirildi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kızıl ve Cemal Üstün ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"?Genel Başkanımız Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Kızıl ve Cemal Üstün ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Bülent Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkanımız Yazgan sahadan gelen; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde (NVİ) randevu planlamalarında mesai bitim saatlerinin dikkate alınması; mesai sonuna denk gelen randevuların sınırlandırılması veya yeniden düzenlenmesi, Randevuların, fiilen görevde bulunan personel sayısına göre planlanması; izinli ve raporlu personelin göz önünde bulundurulması, Personel istihdamının artırılması ve mevcut iş yükünün dengeli biçimde dağıtılması, Bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde görev yapan personele yönelik döner sermaye uygulamasının hayata geçirilmesi, Çalışanlar için kurum bünyesinde kreş hizmeti sağlanması ve Sosyal tesislerde kaldırılan yemek indiriminin yeniden uygulamaya alınması talepleri Bakan Yardımcısı Sayın Turan ile paylaştı. Taleplerimize yönelik yapıcı yaklaşımı, NVİ personelinin sorun ve beklentilerine gösterdiği hassasiyet için İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan'a teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA