Haberler

Burkina Faso'da 205 dernek ve STK'nın faaliyetleri durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burkina Faso'da 205 dernek ve sivil toplum kuruluşunun (STK) faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Burkina Faso'da 205 dernek ve sivil toplum kuruluşunun (STK) faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 205 dernek ve STK'nın faaliyetlerinin, yönetim organlarını kendi tüzükleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yenilememeleri nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, askıya alma süresi boyunca yalnızca derneklerin idari durumlarını yasallaştırmaya yönelik işlemlere izin verileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, faaliyetlere yeniden başlanabilmesi için gerekli yenileme belgelerinin yetkili makamlara sunulması gerektiği bildirildi.

Söz konusu dernek ve STK'ların tamamı Burkina Faso merkezli kuruluşlardan oluşuyor.

Ülkede yabancı bağış alan bazı sivil toplum kuruluşları ve yardım kuruluşları, sık sık casusluk yapmakla ya da orduyla çatışan silahlı gruplarla bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor

Eşi iddiaları doğruladı! CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi

Süper Lig devinde anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi

Macron'dan son dakika Hürmüz hamlesi, savaş gemileri yolda