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Balıkesir'de otomobilde başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir'de otomobilde başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve yakındaki zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Adıytar mevkisinde arazi içinde park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracın yakınındaki zeytin bahçesine de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden destek istendi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde konuşlu helikopterin yanı sıra arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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