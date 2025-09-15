Burhaniye'de Eşsiz Gün Batımı Manzarası
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gün batımını izlemek isteyenler Pelitköy Mahallesi sahilinde toplanarak, güneşin denizin üzerinden batışını cep telefonlarıyla kaydetti.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde batan güneş, izleyenlere güzel manzaralar sundu.
Burhaniye'de gün batımını izlemek isteyenler, Pelitköy Mahallesi sahiline geldi. Sahilde güneşin denizin üzerinden batışını izleyenler, bu eşsiz manzarayı cep telefonları ile kayıt altına aldı.
Kızıl ve turuncu renklerin birbirine karıştığı bu anlarda ortaya çıkan manzaralar, büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel