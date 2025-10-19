Burhanettin Duran, Aliya İzetbegoviç'i Vefatının 22. Yılında Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, 'Bilge Kral' Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Adalet, özgürlük ve insan onuru için verdiği mücadele daima hatırlanacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.