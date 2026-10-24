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Burdur Yeşilova Akçaköy'de çıkan yangın 3 ev ile ahırda hasara yol açtı

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Burdur Yeşilova Akçaköy'de çıkan yangın 3 ev ile ahırda hasara yol açtı
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Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede 2 eve ve ahıra sıçradı. İtfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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