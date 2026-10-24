Burdur Yeşilova Akçaköy'de çıkan yangın 3 ev ile ahırda hasara yol açtı

Burdur Yeşilova Akçaköy'de çıkan yangın 3 ev ile ahırda hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede 2 eve ve ahıra sıçradı. İtfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.
Kaynak: AA