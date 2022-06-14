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Sağanak etkili oldu

AA - Fatih Demirtaş - Güncel
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Burdur'un Gölhisar ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçelerinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'un Gölhisar ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçelerinde gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gölhisar ve Şarkikaraağaç'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri su birikintilerine müdahale bulundu.

Gölhisar'da yoğun sağanak sonrası bazı sokak aralarında suyun akışa geçmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

AA / Fatih Demirtaş - Güncel

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