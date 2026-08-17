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Burdur'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

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BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M.A. (36) ağır yaralandı.

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M.A. (36) ağır yaralandı.

Burdur-Fethye Karayolu Vali Konağı Kavşağı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada M.A. yönetimindeki 15 AEM 498 plakalı motosiklet ile Z.Y. (50) yönetimindeki 15 AAU 229 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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